雨水像用倒的！雲林多處封橋、封路

口湖鄉一度淹水及膝。（民眾提供）

2018-08-24 09:57

〔記者林國賢／雲林報導〕一夜傾盆大雨，雲林縣水林、口湖等多個鄉鎮傳出淹水災情，全縣撤離安置12人，停電戶數最高達2500多戶，經台電漏夜搶修，目前還有300多戶停電。

古坑山區發佈12條土石流紅色警戒、1條黃色警戒，影響範圍為樟湖村、桂林村、草嶺村、華山村，請山區民眾注意，若有撤離必要，請配合公所及社會處進行撤離。

雲林縣府水利處長許宏博表示，根據氣象局預測，下午可能還有一波雨勢，請民務必提高警覺，嚴防豪雨成災，另縣府已佈設110台移動抽水機。

「雨，就像直接倒下來！」口湖鄉民蔡朝陽說，根本來不及反應，水就淹進住處了。根據水利署即時監測水情資料，口湖椬梧昨天傍晚開始6小時雨量達342毫米，台子村、成龍村、港東村及港西村等幾乎全村淹水，幸好凌晨雨勢稍減，現在水林鄉松北村塭底、口湖鄉湖東村仍有淹水。

雲林縣政府表示，受大雨影響，元長浮水橋、北港後溝橋封橋、北港溪土庫大橋、大湖口溪大湖口溪橋等橋樑二級警戒，虎尾清潔隊產業道路封路。

大雨造成多處路樹倒塌，影響交通，斗六市鄉民代表曾博鴻指出，今天清晨保長路路樹傾倒，影響交通，雖已經清除，但請民眾行經要特別留意。