豪雨恐釀災 台中市宣布明天停班停課

2018-08-23 23:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕因熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量來襲，根據中央氣象局今（23）日深夜的預報，台中市明（24）日豪雨仍有致災之虞，考量市民安全，台中市政府今（23）日深夜11點宣布，明（24）日台中市停止上班、停止上課。

市長林佳龍也同步在其臉書貼文指出，面對氣候可能帶來的災害與風險，我們不敢輕忽。今天在南部釀成災情的熱帶低壓，下午開始北移到中部，市府下午4點開設豪雨災害應變中心，整晚都在戒備。氣象預報更顯示，台中的雨勢還可能更大。

他又說，在大自然面前，沒有人是神，也無法百分之百預測未來，因此決定是否停班停課，確實是艱難的判斷。很抱歉讓大家等到這麼晚，但研判各種資訊後，為了不讓市民上班上課路途中必須必須冒著生命及身家風險，市府決定台中市明天停班停課。

林佳龍表示，市府今天一早就備妥3萬包沙包和各式抽水設備，也加強巡查台灣大道、豐原等日前發生過積水、淹水的地段；建設局立刻成立應變小組，以應對路樹倒塌、路燈損壞等狀況；環保局加強易淹水路段的道路側溝清理；社會局也立即聯繫掌握老人福利、兒童安置機構狀況。

因為連日大雨而累倒的水利局長周廷彰，在病假期間主動回到崗位；林佳龍也呼籲所有在第一線為市民服務的工作夥伴，務必注意自身安全及健康。台中市政府嚴陣以待，也提醒市民提高警覺，可透過「台中水情APP」查詢淹水、土石流等狀況，希望台中儘早挺過豪雨，天佑台灣！