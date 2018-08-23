竹縣非營利幼兒園 3年將新增798個名額

新竹縣政府配合中央政策，努力提高公共化幼兒園比例，普查縣內國中小學校舍利用狀況，透過調整教室空間，提供規劃幼兒園。示意圖。（記者廖雪茹攝）

2018-08-23 21:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府配合中央「擴大幼兒教保公共化計畫」，準備與公益性質的法人合作，由政府補助在自強國中、竹東國小及新豐國中，新設3處非營利幼兒園，若再加上竹北市高鐵特定區興建中的文小1、文中2兩家新建園所，預計109學年度之前，全縣將可擴增798個非營利幼兒園的名額。

縣府教育處幼教科表示，縣長邱鏡淳重視幼童教育，配合中央政策，努力提高新竹縣的公共化幼兒園比例，普查縣內國中小學校舍利用狀況，透過調整教室空間，提供規劃幼兒園，今年即有湖口國小與峨眉鄉富興國小兩校，新設附幼各1班，每班30人，招收2歲以上到國小前的幼兒。

幼教科說，非營利幼兒園為公共化幼兒園的一環，竹縣目前除新豐鄉聚集德非營利幼兒園一家，教育處利用學校空餘空間，將與公益法人、財團法人或是大專院校相關科系，在政府補助下合作擴增，目前已有3所學校正在建置，合計8班、226個名額，中央預計統一調降月費為3500元。

其中，自強國中規劃2班，教室建置完畢，且已召開2次說明會，原訂107學年度第一學期招生，但尚無法人簽約，研判可能與量體小有關，正積極尋找適合的法人來經營。

竹東國小規劃4班正施工中，含1班幼幼班，爭取在107學年度的第二學期招生。新豐國中則是準備改建2班，108學年度招生，目前已有大專院校幼保科系接洽中。

幼教科表示，另獲教育部補助1.8億元，在高鐵特區文小1、文中2，各規劃10班校舍規模的非營利幼兒園，校舍興建中，合計可招收572名幼兒，預計109學年度招生。連同上述建置中的3所非營利幼兒園，合計3年內可擴增798個名額。

教育處表示，另政府與私幼合作並提供補助，推動準公共化幼兒園，對象是平價、教保服務優質的私幼，9月15日之前提出，後續經審核通過並完成簽約，即可追溯實施，目前已有幾家私幼提出申請，月費為4500元。