小琉球今天搶先開學！提早一週學生卻很開心 因為…

琉球國中的學生拿著小神轎，了解自己的家鄉的在地民俗文化。（記者陳彥廷攝）

2018-08-23 21:48

［記者陳彥廷／屏東報導］暑假一轉眼就接近尾聲，許多學生把握最後機會抓住放假的尾巴，不過，屏東小琉球全島的5間國中小卻是提前到今天開學，部分教師因船停駛無法到校，但學生在風雨下提早收假，不僅不以為杵，還很期待，原來就是因為今年要「迎王」。

屏東縣國中小都預定在8月30日開學，不過離島小琉球的「開學規則」每3年就得因為地方宗教盛事「迎王平安祭典」提早1週，雖然暑假變短，但琉球「最高學府」琉球國中的學生今天卻是高興地拿著小神轎了解有關迎王的文化。

屏東縣的東港、琉球及南州每3年1科，地方大廟都會舉辦「迎王平安祭典」，其中小琉球的「迎王平安祭典」今年時間為國曆11月12日到18日（農曆十月五日到十一日），由於小琉球有供茶水食物讓轎班吃飽喝足的「遊縣吃縣、遊府吃府」習俗，還有請水前開漁船繞全島的遶境都相當獨特，而且參加者以當地人為主，傳承典禮中的古禮及身分，是當地人最主要的信仰文化，屆時預期將熱鬧非凡。

琉球鄉長陳隆進指出，琉球迎王平安祭典是當地人引以為傲的地方民俗盛事，對在地人來說是比春節還要更大的節日，除到本島工作的鄉親，遠洋漁民還會不遠千里停下手邊工作搭飛機回台，甚至開船回小琉球，可見迎王對鄉民的凝聚力。

陳隆進曾任琉球鄉的國小校長，他說，早年因迎王期間的熱鬧陣，學生上課不專心，造成請假的人比留在班上的人還多，也造成營養午餐不好準備甚至浪費的情形，於是當時島上5間國中小經過協議，達成默契，決定在迎王的大科年提早1週開學，並於迎王期間補假，學子就能全程參與地方宗教盛事。

琉球國小校長張簡振豐也是在地人，若遇到迎王隊伍到他家所在的白沙尾角頭，他也得請假回家準備「遊縣吃縣、遊府吃府」的茶水食物以示對千歲爺們的尊敬，張簡振豐說，早年逢迎王，學生請假率極高，8成學童請假不誇張，更誇張的是剩下的2成在教室卻坐立難安東張西望，只想去看迎神賽會，於是5個國中小校長們，向縣府教育處提出先開學後補假方式，學童就能隨父母全心投入這個以平安及傳承為主軸的地方盛事。

今天屏東遇到堪稱是「颱風」的熱帶低壓，長浪、風雨也迫使東琉線停航，學生開學，反而是部分老師只能留在本島無法到校

琉球國中校長蔡妙美雖非當地人，但本科年已是她到島上任教的第3次迎王，她說，提早開學補假，不會耽誤學生的課程，也讓學生能全心投入，與父母長輩一起投入這個地方習俗，即將退休的她，今年也是最後1次在島上一同感受、體驗迎王的熱鬧。

琉球國中的學生雖然暑假變短，但其實學子不見不開心，反而有著「先苦後甘」的感覺，因為「迎接即將到來的迎王，學生也拿出學長姐製作的小神轎了解迎王文化，直說，提早開學卻能在學期中放假，了解這個儀式的傳承意義，一點都不會不開心，反而還很期待。