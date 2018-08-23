嚴防豪雨 嘉縣開設二級災害應變中心

嘉義縣朴子市、布袋鎮交界處，出現罕見的漏斗雲。（圖由邱書軒提供）

2018-08-23 15:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕熱帶性低氣壓侵襲中南部，為嚴防豪雨致災，嘉義縣災害應變中心今天下午1點開設，由秘書長顏旭明主持工作會報，進行預防工作；嘉義縣今天雨量累積最高是朴子市，下午2點時已破100毫米，在朴子、布袋、鹿草交界一帶，早上11點多因對流旺盛，還出現罕見的漏斗雲。

嘉義縣政府表示，根據中央氣象局提供的資料評估豪雨狀況，23日8點至24日8點預測24小時降雨量約70-300mm，水利署淹水災害預警顯示24日上午嘉義縣平原以西的鄉鎮可能會達二級淹水警戒，災防中心坡地災害預警顯示23日梅山鄉、阿里山鄉可能達黃色警戒，23日晚間至24日上午各山區鄉鎮可能達紅色警戒。

顏旭明指出，工作會報著重在防災整備上，以預防性撤離、抽水機設置、預防性封橋封路、救災人力、兵力配置與待命、各鄉鎮市防災訊息快速通報為優先整備重點。

縣府呼籲民眾隨時注意最新氣象動態，提早因應防災準備，勿前往山區、河川及危險海域從事戲水、衝浪等戶外活動，如遇到災害情況請撥打119，路況資訊，可洽公路總局五工處05-2592426或05-2592427查詢。