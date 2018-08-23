全國首例 澎湖幼兒園家長投票拒絕老師任教

2018-08-23 14:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼池東國小幼兒園王姓教師，被家長聯名陳情教學不力、親師溝通不良及體罰等情事，今日家長委員會更舉行投票，由幼兒園家長投票贊成或反對重返校園，結果15比1以壓倒性比數，反對王姓教師繼續任教。

上週三池東國小家長會，就曾前往澎湖縣長室陳情，希望調離不適任的王姓幼兒園教師，教育處曾以行政調動方式，徵詢王姓教師借調教育處意願，但遭其拒絕，因教師法保障其工作權，調動必須尊重其意願；因此家長委員會今日舉行投票，題目為是否讓幼兒園王老師繼續返回校園任教，18位幼兒園家長16位出席投票，投票結果1票贊成、15票反對。

池東國小校長翁清課表示，尊重投票結果，認為是和平理性訴求，為民主典範；同時家長與學校為合作夥伴，共創雙贏及友善校園；回歸教育本質、關注學童最大利益；遵從上級督導依法行政。

家長代表楊曉芸則表示，此次投票是王老師自行提出，透過公平、公正及公開的方式，真實呈現事實，解決此一紛爭。

針對此次投票結果，教育處副處長莊華州表示，家長會指稱的體罰，已由學校組成調查小組釐清；至於教學不力、親師溝通不良，依照處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項，則將組成專審會調查，並送交委員會，最後由學校組成教評會決定續聘或解聘，約需時3-4個月，不符合家長要求開學後立即走人期望，因此將持續溝通協調。