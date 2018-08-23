交長向華航長榮喊話 籲理性跟工會溝通協調

2018-08-23 18:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日下午舉辦中元普渡，交通部長吳宏謀特別針對計程車與UBER、桃園市機師職業工會罷工、桃園機場工安意外、中秋節國道疏運等議題進行說明。

交通部今日邀請六都計程車公會、全國駕駛員工會等單位，針對行業如何管理，租賃車駕駛是否比照計程車駕駛，須申請執業登記證等問題進行討論協商，尋求解決辦法。吳宏謀表示，交通部會就提升計程車行業競爭力的方向，思考透過哪些方式來協助業者。

中秋連假國道疏運措施方面，吳宏謀表示，目前授權高公局專業判斷，可能會有很多配套措施。目前交通部規劃是除春節假期外，其餘連假原有施行的疏運措施都盡量不要去擾動，並維持連假前14天至20天對外公布疏運措施。至於日間是否會有哪個時段、路段有免通行費措施，吳宏謀表示，假設國道一號、三號在連假疏運期間，各時段、路段優惠後會讓行車品質下降，那是否實施日間免費就要很小心；不過若模擬出來有路段、時段比較有容量可以提供給民眾使用的話，就可以推看看日間免費措施來分流。

針對機師工會取得罷工權，交通部目前掌握情況，吳宏謀表示，不敢說是掌握，交通部只是了解雙方協商過程情況，鼓勵中華航空、長榮航空要很理性跟工會溝通協調，在兼顧勞動條件、飛行安全等情況下，取得較好的雙贏結果，畢竟勞方跟資方是生命共同體。

另外，對於前天桃園機場進行管線遷移工程時，施工廠商未依規定進行擋土措施，導致3工人遭活埋喪命，吳宏謀表示會認真檢討，並追究相關單位責任，希望未來所有工程大家一定要戰戰兢兢，隨時提醒注意工安，畢竟在動態施工過程稍有不注意就很容易出問題。

至於詢問是否擔心滑行道工程目前停工，會影響到後面第三航廈進度，吳宏謀表示，一切本來就都要按照規定來處理。