雞籠中元祭主普壇開燈放彩 璀璨燈光照亮夜空

雞籠中元祭舉行「開燈放彩」儀式，主普壇上超過萬盞的LED燈泡瞬間大放光明，璀璨燈光照亮中正公園夜空。（記者林欣漢攝）

2018-08-22 20:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕傳承164年的雞籠中元祭，輪值主普的賴姓宗親會今晚在基隆中正公園主普壇舉行「開燈放彩」儀式，在五光十色的煙火綻放中，主普壇上超過萬盞的LED燈泡瞬間大放光明，成為夜間最顯眼的地標，璀璨燈光照亮中正公園夜空，將持續到中元祭活動結束為止。

開燈放彩後，雞籠中元祭明天（23日）下午1點，基隆市區有迎斗燈市區遶境，各宗親會館的斗燈將繞行市區，再安置到忠二路慶安宮，沿途有陣頭表演，祈求風調雨順、國泰民安。

後天晚上（24日）6點30分，重頭戲放水燈遊行登場，各式花車、陣頭和表演團體市區遶境，深夜11點，在望海巷施放水燈頭，相傳水燈頭飄得愈遠，接引的孤魂愈多，該姓氏今年子孫就愈興旺。

基隆市文化局指出，主普壇早期設在高砂公園，每年臨時用木料搭建裝飾，費時費力又費財，後來各姓氏集議，在忠四路（現為基隆廣播電台）撥地興建鋼筋水泥的主普壇，壇高3層，於1929年啟用，但在二次大戰時遭炸毀，國民政府來台後，各宗親會再集資修建，後來市街繁榮，每逢祭典道路阻塞，1971年遷建到中正公園現址，壇前可展望基隆市區及基隆港景，是基隆在地景點之一。

開燈儀式今晚6點開始，下午已湧進大批人潮，等待主普壇萬燈齊放的一刻，道士們在主普壇前施法淨壇，並進行頌經祝禱儀式後，由輪值主普的賴姓宗親會主委賴虹寧、市長林右昌、市議會議長宋瑋莉共同開啟開關，逾萬顆燈飾瞬間亮起，把主普壇點綴得金碧輝煌、美輪美奐，通往主普壇兩旁樹木也結上燈飾，相互輝映，現場民眾都相當興奮，紛紛拿起相機、手機記錄這難得的畫面。