有機小農媒合新北僅一家 議員：為朱立倫選總統鋪路？

2018-08-22 22:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市果菜運銷股份有限公司今天在新北市政府舉辦有機蔬果媒合發表會，集合來自新北和全國各地12家有機農場、97位小農，為有機農場和通路媒合，不過，市議員鄭宇恩質疑，為什麼新北市政府主辦的活動，卻只有一家來自新北在地的農戶？「更讓人質疑這是不是在用新北市的行政資源為自己參選總統的規劃在鋪路」？

新北市果菜運銷股份有限公司今天在新北市政府大禮堂舉辦有機蔬果媒合發表會，其中有一家來自新北市永和的農場，其餘是來自桃園、屏東、彰化和雲林的農場。

鄭宇恩新聞稿指出，新北果菜產銷公司是新北市府單獨出資的組織法人，也是新北市唯一的營利事業，但新北果菜產銷公司主辦的活動，在地有機農戶卻不得其門而入，看著其他縣市的有機農戶成功媒合北部的大型通路，朱立倫更當場認購有機蔬果，說是以行動力力挺有機農業，卻不挺在地的有機農，讓新北市的有機農友們情何以堪？

鄭宇恩質疑，這與朱立倫過去推廣在地優質農產的主張完全相悖，更讓人質疑這是不是在用新北市的行政資源為自己參選總統的規劃在鋪路？

鄭宇恩強調，新北市光是在石門、三芝、淡水和八里就有許多認真發展有機、友善耕作和食農教育的農戶，需要市長與市府的支持與幫助，尤其在產銷媒合的部分，更是需要市府的資源大力挹注。

對於議員質疑，新北果菜公司總經理江惠貞澄清，對於全新北市上百的有機農友，已經有農業局的四大作為輔導，包括推廣到新北市學校的自立廚房（營養午餐）、提供新北各區共11個農會、全聯北部4個通路以及13個農夫市集銷售，「堪稱足矣，議員可能有所誤會」。