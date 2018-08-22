汛期雨季到 台南亞太棒球村工程受考驗

南市副市長吳宗榮（中）視察台南亞太國際棒球訓練中心興建進度。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-22 13:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心，配合2019第5屆U12世界盃開打的第1期工程正進行中，可是面臨雨季期的施工考驗，市府期望能夠先趕在今年10月底完成少棒副球場主結構。

台南亞太國際棒球訓練中心工程，因之前發包作業不如預期，原計劃預定2017年7月完工，但直到今年2月第1期工程才終於發包出去，進度拖慢了1年以上，市府加足馬力「拚進度」，好趕赴明年U12世界盃棒球錦標賽開打。

副市長吳宗榮今（22）日視察工程進度，他不諱言表示，正值汛期雨季，目前工地正施作結構體工程、預鑄看台版製造及屋頂薄膜鋼構製造等工項，因天候因素最容易影響施工進度，造成工程延宕，因此請監造單位協助掌握進度，並務實要求每個施工步驟及施工品質，儘速完工。

南市工務局表示，目前第1期工程正值結構體澆置作業，雖近日連逢大雨，但仍要求施工廠商在確保品質前提下全力趕工，預計今年10月底完成少棒副球場主結構，12月底完成少棒主球場主結構，明年4月底完成球場燈光照明並進行相關測試，6月底前少棒主、副球場全部完工，讓第5屆U12世界盃開打前順利啟用。

第1期工程主要是建造容納8000席觀眾席的少棒主球場，及1000席觀眾席的少棒副球場，總工程經費8.05億元。另外，為解決賽事進行期間的停車需求，交通局配合在長和路及館安路開闢區外停車場，提供小客車991輛及機車800輛停車位，降低對鄰近交通負荷。