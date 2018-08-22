驚！下巴腫痛以為「牽核仔」竟是腮腺腫瘤

2018-08-22 10:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕千萬不要不理睬疼痛！彰化縣64歲的張先生，因右後下巴不斷抽痛難以入睡，以為是老人家俗稱的「牽核仔」（淋巴腺發炎引起的腫大），治療20多天未見好轉，轉到衛生福利部彰化醫院由耳鼻喉科主任醫師許嘉方檢查，確診為腮腺腫瘤合併膿瘍，馬上進行清創切除腫瘤，手術完之後抽痛消失，可以睡個好覺。

張先生說，上個月，他右後下巴突然開始抽痛，而且還摸到一小塊腫大的淋巴腺，照以往的經驗應該是「牽核仔」，但這次沒有感冒、喉嚨痛等情況，由於很痛，他到某診所就診，吃20天的藥仍未緩解疼痛，後來更痛到無法入睡，他轉往員林某大醫院，醫師要他吃藥再觀察，但他實在痛到受不了，反覆地一再抽痛，於是再轉彰化醫院做更進一步的治療。

醫師許嘉方指出，一般人認為的「牽核仔」，大都在頸部、腋下、鼠蹊部的淋巴腺較容易觸摸到，當這些部位的淋巴腺有腫大現象時，老人家常會說那是「牽核仔」，等咽喉痛或牙痛等發炎情況消失後，淋巴腺也會回復到正常大小，不必大驚小怪，可是也不能排除是腫瘤的情況，如果吃藥後淋巴腺腫大仍未消退時，就要特別注意。

許嘉方表示，上頸部的淋巴腺腫大通常吃藥除去發炎情況，就會好轉，張先生吃藥仍未緩解，疼痛感超出常情，已經不尋常，經電腦斷層發現其右下巴後方的腮腺有顆小腫瘤，腮腺腫瘤大部分屬良性瘤，但隨著時間可能演變為惡性腫瘤，於是就診當天下午馬上手術，切除約1公分的腫瘤，大約像大拇指寬，同時將腫瘤旁的膿瘍清除。

許嘉方說，腮腺腫瘤不太會疼痛，張先生的反覆性抽痛來自腫瘤旁的膿瘍，造成膿瘍的原因有可能是因為張先生是糖尿病患，免疫力低，造成深頸部細菌感染，也可能是腮腺腫瘤擠壓造成附近組織發炎。

許嘉方強調，淋巴負責對抗疾病感染，當有感染原侵入時，淋巴就可能腫大，一般會壓痛，如果感冒或牙痛等發炎情況消失，淋巴腺腫大仍未好轉，或是異常的痛或是根本不會痛，最好找耳鼻喉科醫師詳細檢查，有可能不是單純的淋巴腺腫大，民眾若自己摸到頸部有不明腫塊，一定要找醫師詳細檢查評估。