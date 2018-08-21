旅遊達人老師帶學生飛「夢幻航線」 探索友邦馬紹爾

東港高中老師邱廷熙（穿藍格子襯杉者）帶隊到太平洋友邦馬紹爾，參觀我國農業技術團。（邱廷熙提供）

2018-08-21 22:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台薩斷交證明台灣國際空間不斷遭受中國打壓，國民外交反成為中堅力量！屏東縣東港高中老師邱廷熙上個月帶團，赴友邦馬紹爾探索、交流，一行人還獲我國大使唐殿文接見，學生回台後分享直說，「這趟收獲滿滿，更能感受使節在外維繫邦交的不易」。

東港高中去年10月籌畫「太平洋島國探索」課程，配合學校的海洋教育及國際教育，希望到廣大的太平洋探索這些明明是友邦，卻常常不在國人概念中的國家，主要規劃行程的地球科學教師邱廷熙是「哩程玩家」，他大方把自己的12萬5000點聯合航空哩程點數，分給3名學生張益萁、許采瑄、蔡竣丞和另名帶隊老師邱靜玟，他說，「開拓學生國際視野的『投資』很值得！」

「連旅遊書都沒有介紹的地方，網路訊息也較片面」，邱廷熙說，學生打開世界地圖，目光往往就是被大片陸地如美洲、歐亞大陸等等吸引，但遠比台灣還小的許多島國遍布太平洋，其中還有為數不少的我國邦交國，卻常被忽略，探索課程就是要排除以往傳統且熱門的主流歐美國家，到與台灣島國型態更接近的國家探訪。

一行7人包括隨行的旅遊達人蕭士堯、張逸帆，旅程從大阪出發，經關島到密克羅尼西亞共和國的楚克島、馬紹爾群島共和國的本島，這條跳島航線，只有聯合航空「獨家」飛行，班次貴又少，跳島如同「區間車」，被部分哩程玩家視為「夢幻航線」，邱廷熙以自己累積多年的點數開票，最後整個學校的5人以幾乎2折、2萬5000元的來回機票啟程，全程自行烹煮食物和燒開水，15天旅程每人結算共只花約3萬元。

與我國於1998年建交的馬紹爾群島，共計有29座環礁及5座偏遠島嶼，地理上分東部拉塔克（日出）島鏈和西部拉利克（日落）島鏈，海拔平均高度僅2公尺，首都馬久羅島是環礁島，內環海域極大。馬紹爾海岸線雖長達370公里，但面積僅181平方公里，國民以海維生。

不過，就算是邦交國，台灣人到馬紹爾仍是非常稀少，一行人對首天入住的房間略有微詞，卻在附近遇上一名在當地台企「福爾摩沙」工作人員，認識了老闆、也是僑務委員林學銘，受到熱情招待，還住進員工宿舍，更獲出借車輛「環島」，遍賞這個美麗島國，最後還被引見我國大使唐殿文。唐殿文也很訝異，學生竟會前來馬紹爾，親自簡介馬紹爾1個小時，許采瑄提問使節生活，在大使回答後，終於認知到外使在國外維穩不易，學生們直說，「使節在外維繫邦交真的很辛苦。」

「行程中間留白很重要」，高二學生蔡竣丞說，原本出國前非常躊躇「到底去要幹嗎？」但他在馬紹爾本島身體不適，未出海到小島，留白旅程他和當地學校校工暢談薪資問題，也跑了4間商店要買明信片，雖然最後沒買成，仍在交談過程讓自己更放得開，發現當地官方語言雖有英語，但其實也都用片段的英文交談，但因為「敢講」，他突破自己，繞過自己不會的字彙溝通，也因為好奇，和楚克島的小朋友暢談「魔神」的鬼故事。

蔡竣丞認為，此行到了完全沒有包袱的地方，反而能心胸開闊地接受許多異國文化，也認識了這個遠在數千公里外的邦交國，覺得行萬里路，就能親身體會當地美麗的金色沙灘，雖然在台灣也有，但身處太平洋正中間，就好似聽到「大海在笑的聲音」。