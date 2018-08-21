以色列名模日月潭浪漫求婚記 絕美場景在這裡！

以色列名模佐瑪（Bar Zomer）19日至南投日月潭並入住涵碧樓，攝影師男友柯恩（Aviv Cohen）在湖光山色美景中浪漫求婚。（圖取自Bar Zomer《IG》）

2018-08-21 17:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕以色列名模佐瑪（Bar Zomer）的男友在日月潭上演浪漫求婚記，絕美場景曝光！

佐瑪日前造訪日月潭，攝影師男友柯恩（Aviv Cohen）在湖光山色美景前，突如其來浪漫求婚，讓她感動落淚，甜蜜的求婚記引發轟動，外界也對求婚地點涵碧樓的絕美潭景稱讚不已。不過，這處美景並非飯店秘境，而是住客一到飯店都能通過的開放長廊。涵碧樓說，長廊旁就是知名的「鏡面水池」，上頭還點綴優雅蓮花，遠方則是開闊的潭景，還能遠眺拉魯島，可將日月潭美景盡收眼底。

涵碧樓說，當時男主角柯恩先和攝影團隊到飯店勘景，在長廊旁的「鏡面水池」蓮花上，放上求婚戒指，邀請女主角佐瑪合影，兩人拍照拍到一半，男主角走向水池取出戒指，單膝下跪求婚，女友驚喜落淚，點頭答應，不少飯店住客見證兩人的浪漫求婚記，留下深刻印象。

日月潭國家風景區管理處說，日前日月潭纜車站也有菲律賓情侶遊客在纜車車廂內浪漫求婚，現在又有超模網紅情侶上演求婚記，足見日月潭的美景備受國外遊客肯定。潭區有知名的月下老人廟，日月潭因此也有「蜜月潭」稱號，南投縣政府每年都舉辦集團結婚，潭區不僅是情侶出遊首選，也是求婚、結婚或度蜜月的絕佳景區，未來會積極行銷，以更多元的面向與故事，讓更多人深刻了解、體驗日月潭之美。

日月潭涵碧樓日前上演名模情侶檔求婚記，絕美求婚場景並非飯店秘境，而是開放式的面湖長廊。（記者劉濱銓翻攝）

名模情侶檔求婚記絕美場景，就在涵碧樓開放式的面湖長廊「鏡面水池」，上面還點綴優雅蓮花。（記者劉濱銓翻攝）

日月潭涵碧樓面湖長廊可飽覽湖景，遠眺拉魯島。（記者劉濱銓翻攝）