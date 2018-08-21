鷄籠中元祭放水燈遊行 24日下午5點30分起交管

今年鷄籠中元祭是賴姓主普，行政院長賴清德也將參與遊行。（記者林欣漢攝）

2018-08-21 17:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕鷄籠中元祭重頭戲放水燈遊行，今年將於8月24日登場，基隆市區比照往年，自下午5點30分開始實施大規模交通管制，欲進入市區的車輛都要改道，由於今年是賴姓主普，行政院長賴清德也將參與遊行。

此外，因應放水燈遊行，市區交通管制，24日（週五）全市都停收垃圾，25日（週六）環保局清潔隊將加班清運垃圾。

雞籠中元祭明天（22日）起有一連串活動，包括主普壇開燈放彩、23日下午迎斗燈，24日放水燈遊行當天，市區從下午五點30分管制到深夜11點。

除了中正路連接東岸（中正）高架橋及中山一、二路連接西岸高架橋通往國道一號高速公路雙向不管制，照常通行，市中心遊行周邊道路都禁止通行，國道客運也改道，市公車在各區管制點就折返，民眾須步行進入市區。

遊行結束轉往望海巷放水燈，自24日晚上9點起至25日凌晨2點，台二線自北寧路平浪橋頭，至瑞八公路與濱海公路交叉路口，實施雙向管制。24日晚上9點在中正路市政府後門、碧砂漁港，有安排免費公車接駁到放水燈會場，活動結束後也有接駁車載送民眾至基隆車站及碧砂漁港。

文化局表示，今年放水燈遊行活動觀禮台與去年一樣，將搭設在忠一路國泰世華銀行前，配合觀禮台搭建作業，忠一路自23日晚上10點起占用一線車道施工，24日一整天行經該處的各線公車將不停靠載客，民眾要往前或往後一站搭車。

放水燈遊行於晚上6點30分開幕表演，由「九天民俗技藝團」和「十鼓擊樂團」擔綱演出，7點30分由賴姓宗親會打頭陣進場，展開遊行，市長林右昌透露，今年中元祭因適逢賴姓宗親會輪值主普，行政院長賴清德也將出席，「很難得，應該是中元祭164年以來，剛好遇到賴姓主普及賴姓行政院長。」