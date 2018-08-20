講義有「智堅」「小菊」圖像被批造神 竹市府：指鹿為馬

由金安文教機構出版的國中會考「雙向溝通」數學講義出現「智堅」和「小菊」的名字和圖像題目，被新竹市議會批評是在做造神運動及政治洗腦。（記者洪美秀攝）

2018-08-20 14:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會議長謝文進，今天拿著「金安文教機構」編的國中會考「雙向溝通」數學講義內容批評民進黨進行政治洗腦！他說，這本講義中有數學題目，竟把「智堅」、「小菊」的名字及圖像放進題目中，質疑是做「造神運動」，要求市府說明，如果這本講義有動用相關預算與公帑，要求市府道歉及局處長請辭下台。

市府教育處表示，市面坊間書局販售的參考書或是講義有數百種，這些參考書或講義都不在市府審查範圍內，且「教科書」的審查權是教育部，非地方縣市教育單位，對於部分人士將教科書與參考書混為一談，造謠混淆視聽，表達嚴正駁斥，且是「指鹿為馬」。

教育處也強調，市府沒有編列參考書或講義的相關預算，何來浪費公帑？依據市議會提供的資料，內容僅呈現是某文教機構印製的數學講義，市府並不清楚是由哪個單位出題目的，市轄學校都採用教育部審查通過的教科圖書，且由各校選書委員會，依據教育部的公告審定書單。且參考書或講義的使用，教育處沒有審查或備查資格。

市府尊重參考書多元命題方式，但不鼓勵出版業者以多位政治人物來解說命題。

新竹市議會議長謝文進今天與14名市議員在市議會召開記者會，抨擊民進黨政府的政治洗腦或造神運動，他說，與過去民進黨對國民黨執政威權時期的造神運動深惡痛絕，以前「教科書」課本中提到蔣中正看到魚群在溪流往上游的課文，民進黨就罵聲四起，沒想到在國中會考的相關參考書中竟出現「智堅」、「小菊」的名字和圖像，質疑民進黨也在造神。

謝文進質疑，市府是否動用公帑為市長林智堅做個人行銷？也質疑政治力介入，希望政治不要進入教科書，應給竹市乾淨的教育及學習空間。謝文進也憤怒這種政治洗腦的參考書竟出現在竹市，要求市長林智堅道歉，而動用相關預算的局處長請辭下台。

（更新時間：14:45分）

新竹市議會議長謝文進批評民進黨在做政治洗腦及造神運動，要求市府說明。（記者洪美秀攝）

新竹市議會議長謝文進批評民進黨在做政治洗腦及造神運動，要求市府說明。（記者洪美秀攝）

由金安文教機構出版的國中會考「雙向溝通」數學講義出現「智堅」和「小菊」的名字和圖像題目，被新竹市議會批評是在做造神運動及政治洗腦。（記者洪美秀攝）