新竹縣市首次合辦中元淨爐法會 共同推廣低碳祭祀守護好空氣

2018-08-20 11:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中元節將屆，為讓大新竹地區民眾及廟宇安心將紙錢交予新竹市垃圾焚化廠集中煉化，今天共同辦理「新竹縣市聯合淨爐祈安慶讚中元普渡儀式」，宣揚推廣薄金包、環保禮炮機、以功代金、紙錢集中燃燒等多元化低碳祭祀措施，齊力守護好空氣。

副市長沈慧虹致詞表示，組合式的祭祀「薄金包」為新竹市首創的低碳祭祀措施，取「紙錢薄、功德積」之意，可在祭祀與環保之間找到平衡點，避免誠心祭祀增加環境負荷。薄金包內有大面額紙錢、祈福功德狀、毛巾、新竹特產米粉、普渡旗及減量香支，民眾可將捐款收據黏貼於祈福功德狀上，中元普渡祭拜時默念內容，迴向給祖先、神明，替代紙錢來源頭減量，兼顧健康及環保，為後代子孫造就更大功德及福報。另外新竹市還推出以功代金、紙錢集中燃燒等低碳祭祀措施，歡迎民眾多加選擇使用，一起加入「減碳愛地球」的行列。

環保局表示，去年首度推出「薄金包」，與公益團體合作，結合中元祭祀用品及減量香紙的組合式祭祀包裝，反應熱烈，300份薄金包一推出就被民眾搶購一空。今年除延續辦理義賣活動外，更擴大結合福寧宮、東山綠水福德會、仙宮福德宮、三福宮、光田福德宮等5處廟宇，擺置祭祀「薄金包」，提供民眾祭祀使用。

環保局副局長洪明仕說，中元普渡期間竹市社區大樓、廟宇及機關團體等，如有紙錢清運需求，歡迎電洽03-5368920分機8032預約清運，並請提供清運時間、地點、聯絡方式及紙錢概估數量等資訊，以利派遣車輛清運。