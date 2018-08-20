新明國中奪LLB世界次青少棒冠軍 締造台灣6連霸

2018-08-20 10:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市青少棒代表隊由新明國中組成，於8月10日前往美國密西根州參加「2018年世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽」，在今日的冠軍戰以2比0擊敗德州隊，勇奪世界冠軍，締造台灣在LLB世界次青少棒錦標賽6連霸的紀錄。代表隊訂於8月22日下午6時30分返抵桃園國際機場第二航廈，歡迎民眾一同到場歡迎小將榮耀歸國。

台灣隊在今日四局下靠著李晉維的安打及短打戰術，李勛傑適時擊出安打，以1比0領先；五局下黃冠倫擊出全壘打，將比數拉開至2比0；七局上德州隊一度滿壘，在第二任投手李樹勳的壓制及戰術化解，終場台灣隊以2比0擊敗德州隊，以全勝之姿勇奪世界冠軍，順利邁向6連霸。

台灣隊今日先發投手黃冠倫投打俱佳，主投6.2局僅被敲出5支安打，送出6次三振，並在五局下擊出帶有1分打點全壘打，與後援投手李樹勳一起帶領中華隊勇奪世界冠軍。

桃園市長鄭文燦在第一時間恭喜新明國中棒球隊勇奪世界冠軍，締造台灣6連霸紀錄，並感謝教練團的指導及小將們的努力。

總教練黃湋志表示，很高興完成6連霸，這次選手不論在投手或打擊方面表現都在水準之上，也感謝教練團的努力以及市府的支持，才能有今日的榮耀；先發投手黃冠倫則表示感謝教練的鼓勵和球隊夥伴的支援，很享受這次的冠軍，能有這樣的成績是大家一起努力的成果。

台灣自2010年起重返LLB（世界少棒聯盟），已獲得7次世界冠軍，並從2013年至今達成6連霸紀錄，其中有4次世界冠軍就是由新明國中獲得（2013年、2016至2018年），堪稱國際常勝軍。