血汗勞工？打工遲到做白工 還反賠170

2018-08-19 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕許多打工族都有遲到被扣薪的經驗，但是有網友卻爆料親人遇到扣薪超出當日薪水的情況，氣得po文，希望不要再有打工族受害。

《爆料公社》社員郭男po文表示，妹妹在台中知名連鎖飲料店工讀，每天下課後趕公車上班，因公車及路況較難掌控，有時因此被扣薪，他和妹妹也覺得合理。

但7月初時，妹妹因生理痛請假，店家卻以「無就診證明」為由，將原本病假扣薪250元改為事假扣薪500元，讓郭男和妹妹覺得相當不合理，質疑難道生理痛也要去看婦產科？

5天後，郭男的妹妹上班前就醫，擔心會耽誤上班時間，便致電店長表示會晚到，當下店長口頭答應，但隔月發薪時卻發現還是因遲到被扣款730元，超出當日的薪資560元，不但當日等於做白工，還要用其他工作天的薪水倒賠，讓兄妹倆覺得相當不合理。

郭男在文中指出，妹妹在拿到薪資證明後隨即離職，但離職後通訊軟體帳號卻疑似被店長封鎖，連請在職員工幫忙私訊店長都得不到任何回應，氣得表示將會至勞工局申訴，幫妹妹討回公道。

許多網友在貼文下指出，雖然妹妹遲到有錯在先，但店家已經違反「勞基法」相關扣薪規定，一定要向相關單位申訴。但也有網友認為妹妹工讀應量力而為，遲到也會造成店家困擾，雙方都有待改進的地方。