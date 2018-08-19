情侶黏TT「捧奶摸鳥」激情抖動 網友：有點想吐

這對情侶親熱尺度超大，完全不顧眾人的眼光，女方還伸手疑似幫男子「DIY」。（圖擷自臉書《爆怨公社》）

2018-08-19 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕這對情侶太誇張了吧！一名網友在臉書PO文表示，日前他到戶外滑水道玩水，卻看到一對親熱尺度超級OVER的情侶，男方從後方環抱女子並雙手捧胸，女方也伸手往男子的下體抓去，誇張的行徑讓其他網友看了也直搖頭，有人就直呼「畫面讓人很不舒服」、「有點想吐」。

一名網友18日在臉書《爆怨公社》po文表示，他到高雄「世界城市滑水道」玩水，卻看到排隊的人潮中，有一對情侶完全不顧旁人眼光，忘我的不斷做出「不雅舉動」。從網友拍攝的照片可見，深藍色上衣的男子不但當眾抓起紅衣女子的胸部，甚至還蹲下掀開她的裙子，把整顆頭塞進去；而女方也沒有要反抗，還伸手往男子的下體抓去，疑似幫他「DIY」，2人也不斷抱在一起瘋狂抖動身體，完全沉浸在自己的世界。

這對情侶誇張行徑的畫面曝光後，不少網友看了都直搖頭，留言「我眼睛業障重，我看不到」、「蹲下來是在拍證件照嗎？」、「畫面讓人很不舒服」、「農曆7月...」、「有小孩欸，這已經算妨礙風化跟公然猥褻了」、「有點想吐啊...」、「我的腦裡只有4個字：驚世駭俗」。