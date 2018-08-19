高薪飯碗多難捧？ 機師說出無解大難題...

機師取得合法罷工權，勞資協商二次取得部分進展，預定22日進行第三次協商。（資料照）

2018-08-19 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕機師職業工會醞釀罷工，引起旅遊業者擔憂，但鮮少有人知道機師背後的辛酸，桃園市機師職業工會理事陳志豪現身說法，並提到「睡眠問題」是許多機師永遠無法解決的大難題。

桃園市機師工會共計1426名會員，包含華航878人、長榮542人，由於不滿勞資協商遲遲沒有進展，同時發動罷工投票，並於8月7日通過罷工投票，成為史上首度有兩航機師同時取得罷工權，雙方各自提出28項、16項訴求，在政府積極介入下，將重新與華航、長榮坐上談判桌協商。

根據《聯合報》報導，許多人不清楚為何機師高薪卻要罷工，擔任長榮機師8年的陳志豪現身說法，他強調機師是飛安的最後一道防線，機師每一步都需保持警覺。機師工作最辛苦的是睡眠時間需一直調整，在飛機上會輪流休息，但因為並非每個人都可以立刻入睡，若輪到自己休息時卻沒休息到，工作時段就會更加疲憊。

桃園市機師職業工會理事、華航機師陳蓓蓓也說，機師飛行的地點是全世界，她從來沒辦法習慣時差，曾經1個月僅1天在台灣過夜，儘管在外站仍有自己休息時間，但已犧牲台灣的家庭時間。

她提到，班表中有一個「夜上海」班表，晚上9點到機場報到，約莫晚上11點貨機起飛到上海，中間停留上下貨，表定隔日凌晨5點回到台灣，但通常會因各種因素延遲，回到台灣下班已經是隔日早上7、8點，經常體力耗盡。