保健》成功率達6成 柳營奇美醫院與台電合辦戒菸班

2018-08-19 10:44

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院與台電嘉南營運處合辦戒菸班，經3個月追蹤，戒菸成功率高達6成。

戒菸成功學員表示，「戒菸並不會隨著戒菸班課程結束而結束，它是一生都須努力持續的事，大家一起加油！」

院方表示，吸菸已被公認是影響人體健康最主要的危險因子之一，所有疾病當中約有30%以上的死因可歸因於吸菸，因此將預防醫學深入職場，與台電公司嘉南供電區營運處首次合作辦理戒菸班。

家庭醫學部長蕭旭峰表示，推動無菸醫院政策不遺餘力，並以「促進社區民眾健康」宗旨，前往社區、職場、校園辦理菸害防制宣導及慢性病預防相關衛教活動。

家庭醫學部護理師黃莉文表示，許多癮君子並不了解吸菸對自身及家人健康的危害甚鉅，4月份起主動深入職場與台灣電力公司嘉南供電區營運處首次合作辦理「元氣戒菸班」，透過專業戒菸醫療團隊精心設計每週1次，連續5週實用且個別化的課程內容，包含認識菸品及電子煙危害、菸癮戒斷症狀處理、戒菸飲食與體重控制、口腔自我檢查與保健等，並無縫接軌轉介至戒菸門診，搭配戒菸藥物及衛教雙管齊下。

有戒菸班學員表示，參與戒菸班是為了自己和家人健康、省荷包、抽菸惹人厭等因素，雖然戒菸過程很辛苦，但在夥伴彼此互相激勵以及專業醫療的團隊陪伴，使得戒菸這條路並不孤單，有動力繼續堅持下去。