醫病》罹口腔癌戒菸好轉又偷哈2口 男子切除近半舌頭

2018-08-16 14:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕既戒菸就應下決心去戒！台中市一位61歲的洪男10年前因為口腔癌而戒菸，但因症狀控制良好，2年前開始偶而偷抽幾口，結果口腔癌復發，為口腔癌第3期，洪男勇敢選擇將近半的舌頭切除並進行重建手術，手術外仍須要再追加後續電療及化療，以免癌症再度復發。

洪男10多年前曾因右側頰黏膜發現腫瘤，確診為口腔癌，並接受一系列治療，由於治療過程太過艱辛，讓愛抽菸的他，開始遠離菸酒，飲食也攝取大量蔬果，並養成規律運動習慣，這些年來口腔癌控制良好，也漸漸讓他鬆懈下來。

沒想到2年多前，洪男禁不起菸癮的誘惑，又開始抽菸解癮，直到去年發現嘴巴腫，吃東西時總是磨出傷口，造成口腔反覆潰瘍，又發現嘴巴裡長出一顆「圓圓的東西」，讓他驚覺苗頭不對，趕緊赴亞洲大學附設醫院檢查。

患者到院後，安排電腦斷層檢查，發現其右側舌頭有一顆4公分的腫瘤及多顆頸部淋巴結腫大，可能是口腔癌，院方在與洪男溝通討論後，勇敢選擇將近半的舌頭切除並進行重建手術，術後病理報告結果也證實為口腔癌第三期，除手術外仍須要再追加後續電療及化療，以免癌症再度復發。

耳鼻喉部主治醫師黃純惟指出，雖然患者曾在他院接受切片檢查數次，但病理報告皆沒有發現惡性細胞，這是因為癌症容易從「癌前病變的腫瘤」深處開始產生變化，有時無法單從淺層的切片發現。

黃純惟表示，口腔癌好發於男性，是極容易復發的癌症，有15%至20%的患者，因過去有抽菸、喝酒、嚼檳榔的病史，具有高度惡化的可能性，使口腔附近黏膜會發生「第二原發癌」，即便原先癌症已經治癒，仍需長期保持良好生活習慣，並定期追蹤。

當口腔內部或周圍發現腫脹、硬塊，或長了腫瘤，或是反覆發生不明原因流血、長久不能治癒的潰爛，超過2星期就應該立即赴醫檢查，才能早期診斷、治療，以提高治癒機會。

口腔癌患者術後容易出現張口困難、口乾、流口水、食慾不振等狀況，因咀嚼肌纖維化，可透過張口練習逐步增加壓舌板厚度，另外為降低口乾的感覺，可口含冰塊、飲用淡茶、檸檬汁，並常漱口保持口腔濕潤，也應避免吃太甜的食物，以降低唾液生成，飲食上以軟質或流質為主，並採高蛋白、高熱量、清淡溫和飲食，才能幫助傷口癒合。