七夕情人節好閃！「世界城市滑水道」 情侶甜蜜熱吻

都已經滑到終點了，這對情侶還抱在一起繼續擁吻。（記者張忠義攝）

2018-08-17 19:07

〔記者張忠義／高雄報導〕七夕情人節好閃！

高雄市府與海尼根舉辦的「世界城市滑水道」，每天都擠進爆滿體驗人潮，今天適逢七夕情人節，主辦單位特地舉辦「情侶甜蜜滑水活動」，讓熱戀中的情人面對面一路親吻滑下水道，情侶們雙手緊抱一路親吻，享受清涼刺激快感，滑到終點還忍不住忘情繼續擁吻，放閃程度破表！

主辦單位提，「世界城市滑水道」活動只到後天週日就結束，有興趣的民眾可要把握這兩天的機會前往免費體驗。

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今天適逢七夕情人節，許多情侶前來體驗滑水道，一路滑到終點還忍不住忘情繼續擁吻，放閃程度破表！（記者張忠義攝）

還沒開始滑水，這對情侶就嘴對嘴就合在一起了。（記者張忠義攝）

情侶們用雙手彼此一路緊抱親吻，享受清涼刺激快感。（記者張忠義攝）

今天適逢七夕情人節，許多情侶前來體驗滑水活動，情侶們用雙手彼此一路緊抱親吻，享受清涼刺激快感，一路滑到終點還忍不住忘情繼續擁吻，放閃程度破表。（記者張忠義攝）

今天七夕情人節，前來體驗滑水活動的情侶，一路滑到終點還忍不住忘情繼續擁吻。（記者張忠義攝）

七夕情人節，許多情侶前來體驗滑水活動，一路滑到終點還忍不住忘情繼續擁吻，放閃程度破表。（記者張忠義攝）

高雄「世界城市滑水道」今天適逢七夕情人節而特別浪漫。（記者張忠義攝）

情侶甜蜜滑水活動，讓熱戀中的情人一路滑到終點還忍不住忘情繼續擁吻。（記者張忠義攝）

「世界城市滑水道」活動每天都擠進爆滿人潮前來體驗。（記者張忠義攝）

先聲明一下，我們是好朋友一起來滑水，不是情侶喔！（記者張忠義攝）