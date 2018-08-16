農改場開發「智慧農業系統」 免費提供農民使用

桃園農改場開發「智慧農業開發系統」，能遠端搖控調整設施內的光線、溫度、濕度、土壤濕度、水等。（記者吳欣恬攝）

2018-08-16 23:30

〔記者吳欣恬／台北報導〕農業缺工問題嚴重，農委會桃園區農改場開發出「智慧農業開發系統」，協助農民進行田間管理，減少人力需求。桃園農改場免費提供農民申請安裝，並輔導建置使用。

桃園地區的農民多為溫網室設施蔬菜栽培，為協助農民更為簡便進行田間管理，桃園農改場耗時3年開發「智慧農業開發系統」，整合資通訊與物聯網、大數據、AI、栽培管理技術等領域，以「農業」的角度進行設計，只要將「智慧農業開發系統」裝設在溫網室設施內，即可形成智慧環控溫室，能依生產作物的種類不同採用不同的管理模式進行現場管理，農民不用親自到溫網室也能遠端搖控調整設施內的光線、溫度、濕度、土壤濕度、水等，以智慧管理遠端監控作物生長情況，讓農業生產更便捷。

桃改場副研究員賴信忠指出，運用這套系統，桃改場也能輔導遠在雲林的農場，如果未來放大一點放到全球，甚至可以在台灣就能管理全球各地不同的農場，透過監控裝置回傳數據，從遠地下指令，做到遠距無人農場。

桃改場免費提供系統給農民使用，硬體部分大概在今年年底上市，只要農民提出申請即可協助安裝。以大約30坪溫室估算，器材安裝成本，機器感應器約4000元、控制器約3000元，申請的農民只要到桃園農改場網站申請帳號，即可免費使用監控軟體。