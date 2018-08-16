北美館擴建案 都市設計審議準則通過

文化局及北美館今天向台北市都市設計審議委員會提出設計準則，委員對於交通、植栽及計畫範圍提出改善意見，最後決定依照原案通過。（記者鍾泓良攝）

2018-08-16 13:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕坐落於花博美術園區的台北市立美術館因為展間空間不足，北市府提出擴建計畫，興建北美館二館，然而後來因為原民風味館的替代方案遇到瓶頸，所以改建遇到阻礙。文化局及北美館今天向台北市都市設計審議委員會提出設計準則，委員對於交通、植栽及計畫範圍提出改善意見，最後決定依照原案通過。

北市府今年3月宣布，啟動北美館二館擴建計畫，要斥資53億元，拆除現有原住民風味館及舞蝶館後，將整個花博美術公園，改造為台北當代藝術園區，甚至從要從圓山捷運站興建直通美術園區的地下連通道。然而原本承諾要將原民風味館移到基地西北側的圓山舊兒童育樂中心，但因該處屬於圓山遺址，不得有大規模開發，讓全案受阻。

文化局表示，都審會通過的是都市設計準則，之後還須通過細部設計才算真正通過；至於原民館將何去何從，則還需要規劃。

都審委員認為，植栽種植方式很呆板，蓋起來有點像是行道樹，希望規劃單位能夠重新思考。委員指出，應該要把新生公園跟花博公園當作台北的「中央公園」，不應該思考被中山北路成兩塊。

都審委員王俊雄認為，市府應納入更大的範圍，「你們在怕甚麼呢」，質疑市府不納入範圍的評估是什麼。他也說，中山北路路面太寬，不需要那麼大的寬度，趁這個機會把道路縫近一點；更建議中山北路、民權東路的海霸王也應劃入都審範圍內。

都市設計科解釋，因為也有預算上的壓力，所以先做公園用地，至於海霸王改建是否要送都審會，都市設計科說目前該處屬於私有地，並非美術館都審範圍，會再研究行政程序，但補充若規模有到標準，仍須送都審會審議。