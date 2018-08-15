員林連2天大淹水 圓林園成眾矢之的

14日圓林園滯洪池已飽和。（記者顏宏駿翻攝）

2018-08-15 21:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市13、14日連續兩天遭「暴雨」襲擊，市區瞬間大淹水，許多市民把矛頭指向今年初剛啟用的「圓林園」，但縣府表示，這兩天的雨勢實在太驚人了，如果沒有「圓林園」排洪，員林市區淹水會更嚴重。

國民黨縣議員曹嘉豪和民進黨縣議員陳秋蓉也認為「瞬間雨量過大才是積水的主因，境內許多大排都溢堤，這種情況下，圓林園都難以全面救援」，兩人都認為，市區排水系統確有必要再檢驗，如此才能提出更有效的滯洪辦法。

陳秋蓉說，「184公頃市地重劃」開發倉促，完工後，建商不斷推出建案，市區內的排水系統是否因此被阻，值得水利單位再進一步了解，「184公頃區內排水總體檢」有其必要性。

曹嘉豪表示，員基週邊成為「淹水冠軍」，主因跟「過溝排水」溢滿，該區的排水無法經由過溝排水流到員大排，所以施工中的「台76線埔心交流道至員林30米園道新闢工程」加設地下排水箱涵有其必要性。

縣府表示，對於市區淹水問題，縣府已提出靜修路的南北側溝及莒光路雨水下水道改善計畫，至於「龍燈公園」加建滯洪池的計畫，還待地方意見整合。對於市區淹水問題，民進黨縣議員陳秋蓉提出「184公頃市地重劃區排水總體檢」，國民黨縣議員曹嘉豪則提出「台76線埔心交流道至員林30米園道新闢工程」加設地下排水箱涵，引流至員大排。

縣府表示，14日員林地區降雨最高峰的3小時累積雨量達119公釐（時雨量最高76mm），已超出雨水下水道保護標準甚多，「圓林園｣已達最大滯洪水量3萬1400立方公尺，雖無法避免週邊積水，但卻延後且縮短週邊積淹水時間，確有發揮排水效果，「圓林園」讓北區免於積淹水。