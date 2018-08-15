醫病》石棉廠工作14年 男罹罕見癌第4期中西醫抗癌

中醫師李艾玲（左）向張姓患者（右）說明中藥輔助治療，黃耆等藥材可改善化療造成的身體不舒服。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-15 21:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕67歲的張先生今年4月覺得右上胸疼痛，竟罹患罕見的惡性間皮細胞瘤，已經年輕時在石棉工廠上班10多年，第4期，勇敢抗癌接受化療，但副作用嚴重頭暈、噁心嘔吐，接受中醫輔助治療改善大幅緩解，現在體力恢復也能散步、爬小山，吃得下、活得有品質，能持續化療。

中國醫藥大學附設醫院中醫師李艾玲說，中醫合併治療癌症，可減輕西醫治療的副作用，像化療產生噁心嘔吐、食慾減退、頭暈疲倦、便秘腹脹等不適，可使用陳皮、蘇葉等藥物調理氣機，搭配黃耆當歸益氣補血，改善腸胃氣機不暢，增強消化吸收功能，提高免疫力。

張先生罹患惡性間皮細胞瘤與早年長期曝露於石棉環境有關，腫瘤有9公分大已經骨轉移，但只難過2天就決定勇敢面對，接受化療後食物吃下肚就像要彈出來還嘔吐，整個人虛累累，第3次化療後進行中藥治療已經好多了，他說，第4期仍要努力活下去，配合中西醫使抗癌更順利，把癌症當慢性病，好好控制、和平共處。

李艾玲指出，中醫治療能減低西醫治療副作用，幫助完成完整療程，維持較佳生活品質，像手術前後可用藥益氣健脾中藥，增加術後修復速度；放療時改善局部熱毒導致的皮膚炎、食道炎、肺炎等；標靶治療時常有甲溝炎、皮疹或膿皰、口腔潰瘍、腹瀉等，也可用藥養陰清熱、健脾袪濕藥物，頗有療效。

療程結束後患者常有痰多、咳嗽、易喘、呼吸不暢等肺氣虛夾痰瘀體質，配合方劑補氣化痰、活血化瘀，可改善體質，降低復發率。李艾玲強調，癌症所有癌程中健保都有給付門診和住院的中醫治療，治療後能改善7、8成副作用，1周就見效，可多利用。