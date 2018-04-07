爽身粉致癌案又敗訴 嬌生判賠11億

2018-04-07 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國嬌生（Johnson & Johnson）公司又因為爽身粉敗訴，美國1名銀行家指控嬌生公司爽身粉內的石棉成分，害他罹患了致命的癌症間皮瘤（mesothelioma），美國法院5日判該名銀行家勝訴，可獲賠3700萬美元（約新台幣11億元）。

綜合媒體報導，美國銀行家蘭索（Stephen Lanzo）表示自己從1972年出生起，就開始使用嬌生爽身粉，總共使用了超過30年，因為長期吸入內含石棉的爽身粉，而罹患了間皮瘤。

美國紐澤西州密德薩克斯郡（Middlesex County）高等法院陪審團認為，在這起事件中，嬌生公司必須負70%的責任，而爽身粉的成分滑石的供應商「Imerys Talc」則需負30%的責任，蘭索與其妻子共可獲賠3700萬美元（約新台幣11億元）。

嬌生公司對此表示失望，並強調他們的產品中不含石棉，但在全案審理結束前不會發表評論，而「Imerys Talc」發言人則表示，公司不認為他們提供的滑石粉會導致蘭索罹癌，因為負責開採與加工滑石粉超過50年的工人，都沒有罹癌，公司會再提起上訴。密德薩克斯郡法院陪審團下週二（10日）會繼續案件的審理，決定是否判處懲罰性賠償。