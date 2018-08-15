六十石山金針盛開 大媽硬闖水池拍照 網友怒譙

早年該處水池尚未禁止進入時，不少遊客常會前往拍下如畫般的倒影。（資料照，網友提供）

2018-08-15 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期花東地區正逢賞金針花的季節，但有網友在網路PO文指出，在花蓮「六十石山」上，有民眾為了拍攝與某處水池合照，竟然不顧地主已經在外圍用鐵絲網圍住，硬是闖入拍照，有攝友出面提醒，還被回說「圍起來是防止小朋友，沒有防大人」，讓網友紛紛跳腳痛批「就是有這些老鼠屎」、「若這幾位有po作品出來，一律按怒」。

花蓮縣富里鄉六十石山最近正逢金針花期，大批遊客紛紛前往，不少網友紛紛PO出六十石山金針花海的美圖，但有網友今日在臉書社團PO文，指有群大媽不顧當地的一處水池外圍已被拉起鐵絲網，仍然逕行闖入取景拍照，有人上前勸告她們時，得到的回應卻是「圍起來是防止小朋友，沒有防大人」，讓原PO質疑「都圍起來不給進去了，還硬要闖進去」，並指出「她們下去以後，很多遊客也跟著下去了」。

其他看到的網友也紛紛怒轟「攝影人的水準就是被這些拖垮的」、「敢進去就不要遮臉啊！」、「每年花開時都上演同一個戲碼！到現在至少我知道三年以上了」、「要回他說這是防君子不防小人啦」、「婆媽團沒水準」、「去貼爆料 讓他紅」、「老闆請馬上蓋上黑布網」，也有人要原PO「下次拿長焦特寫一下，讓我們認識一下這些人」。

事實上，由於該處水池有2個人深，考量到安全疑慮，地主過去也曾嘗試用黑布蓋上，但仍抵擋不住缺乏公德心的遊客，而在六十石山上雖然也都留有部分區域可供一般民眾與花合照，但近期仍有不少民眾會跨越紅線，闖入花田中取景，讓許多網友都為此議論不已。

民眾在網路PO文指出，在花蓮「六十石山」上，有民眾為了拍攝與某處水池合照，竟然不顧地主已經在外圍用鐵絲網圍住，硬是闖入拍照。（圖擷自臉書）

水池外圍其實已經被拉上鐵絲網，但仍抵擋不住擅自闖入的遊客。（即時新聞組攝）