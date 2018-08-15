墾丁「與神同行」住宿瘋傳討論 電話接到手軟

墾丁天主教中心因網路流傳虧損爆紅。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-15 13:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕這兩天各大社群軟體、群組，都瘋傳3.5億建造的「墾丁天主教中心」，每個月虧損15萬左右，呼籲大家多去住宿幫忙，被網友戲稱是「到墾丁『與神同行』好機會」，墾丁天主教中心坦言相當困擾，電話接到手軟；接獲不少詢問的屏縣府觀傳處強調，剛興建完成的墾丁天主教中心，可能不符合「觀光發展條例」的落日條款，未申請旅館供一般旅客住宿恐違法。

屏縣府：如未申請旅館恐違法

「這是墾丁天主堂，剛蓋好一年，花了3.5億建造，住宿的房間非常多，方便好停車，教會是財團法人，房間寬敞舒適才3000元，神父打7.5折。新的建築，很多人不知道。每個月虧損15萬左右⋯⋯請幫忙傳出去，來墾丁一定要住天主堂。」這段貼文及照片，有如病毒般不斷在網路上轉傳，讓一開始訴求低調的墾丁天主教中心，一時成為各界「搶救」對象。

墾丁天主教中心負責人李姊說，「真的造成大困擾！」這篇發文出現後，櫃檯電話從早上一直到凌晨響不停，大多是詢問事實真相，但事實上，因為3月才營運，本來就需要一段時間平衡收支，人員薪資發放正常，內部僅28個房間及上下鋪，8月份也接不少教友活動及營隊，沒有網路上獨棟小木屋的配置，不到需要「搶救」的程度。

李姊表示，對於執照申請是否合乎法令，需由實際管理的高雄教區釐清，但房間多數提供教友及教友介紹為主，遊客如有急需，基於宗教與人為善宗旨，仍會便宜提供住宿。

屏縣府觀傳處指出，警光會館、教師會館、勞工育樂中心、寺廟香客大樓等十類接受特定對象規範，皆受發展「觀光條例」10年落日條款的信賴保護，但墾丁天主教中心是屬於新建，如未申請旅館登記恐涉違法，近期將前往了解。