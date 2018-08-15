琉球海面熱帶低壓持續發展 恐成第18號颱「棕櫚」

在琉球海面的熱帶低壓距離台灣相當接近，有機會成為第18號颱風「棕櫚」。（中央氣象局）

2018-08-15 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕又有一個颱風即將成形！目前位於琉球海面的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為第18號颱風「棕櫚」（Rumbia，馬來西亞提供，樹名），雖然不會直接侵襲台灣，但其環流恐帶動台灣附近的西南風，讓這週台灣雨勢更為明顯。

根據最新氣象資料顯示，熱帶性低氣壓目前位置在北緯26.9度，東經127.3度，即在琉球海面，向北北西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將是今年第18號颱風「棕櫚」，未來往浙江至長江口附近移動，有機會成為今年第4個侵襲當地的颱風，該區域歷史上平均一年不到1個颱風登陸，今年卻屢遭颱風直撲。

氣象達人彭啟明表示，雖準棕櫚不至於直接侵襲台灣，但在未來幾天往中國東岸的過程中，會帶動台灣附近的西南風，未來幾天台灣受這環流影響，持續有明顯雨勢，可能會延續到這週末，西半部要留意後續的降雨。

今年颱風發展活躍，若棕櫚生成將是西太平洋今年第18個颱風，同期歷史平均約11個，彭啟明表示，在菲律賓東方海面上，也有幾個低壓正在發展，不排除在未來一週還有一到兩個颱風會生成；目前西太平洋還有2個颱風存在，第15號颱風「麗琵」在日本九州北方海面，往朝鮮半島移動、第16號颱風「貝碧佳」則在廣東海面緩慢移動，昨跨區來的第17號颱風「赫克特」已減弱為熱帶低壓。

彭啟明指出，主因在於整個季風環流的發展，讓這區域水氣多，變得相當不穩定，要有重新改變，必須等太平洋高壓發展，才能夠逐漸趨緩。