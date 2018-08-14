肯亞河馬咬死人後遭擊斃 台網友：家被入侵還要被殺

2018-08-14 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕2名參加「2018肯亞動物大遷徒」旅行團的台灣遊客近日遭當地的河馬攻擊，釀成一死一傷，事發後肯亞野生生物管理局宣稱有找到攻擊遊客的河馬並將其擊斃，但這項消息引發部分台灣網友不滿，紛紛在網路批評，直呼「明明是河馬的家，被入侵反抗還要被殺，這是什麼道理我不懂！」

鶴悠旅行社辦理的「肯亞動物大遷徒」旅行團，團員11日在肯亞著名景點納依瓦莎湖園區拍照時，突然碰上河馬竄出襲擊，導致一死一傷，沒想到剩餘團員之後在搭車時又碰上車禍，造成廿人受傷。團員中23人於14日下午返台，對於這趟一波三折的旅程，團員在飛機落地後紛紛直呼「終於回到台灣了，回台灣真好。」

從河馬口下逃過一劫的吳鵬德，在接受媒體訪問時則表示，當時有幾名團員正在飯店規定的安全步道上拍攝野鳥，但突然聽見約20公尺外有河馬吼叫的聲音，結果一瞬間就有一頭重約800多公斤的河馬突然從水中衝出，短短3秒鐘內就撲倒咬住一名團員的頭部企圖往水中拖行，當時他選擇用相機腳架攻擊河馬的眼睛，卻也因此遭受攻擊，左腳被咬傷，幸好在一對外籍夫婦的協助下才躲過致命攻擊。

不過根據媒體相關消息，肯亞當局在事後宣稱，已將行兇的河馬擊斃，這也引發部分台灣網友為河馬抱不平，紛紛在網路留言說「這是野生動物棲息地不是嗎？明明是河馬的家，被入侵反抗還要被殺，這是什麼道理我不懂！」、「河馬真衰小」、「可憐的河馬」、「你沒事跑到別人家，別人還不能攻擊你，不要一直打擾動物好嗎？」、「人類不踏進它們的棲息地，會被攻擊嗎？」

據悉，河馬是非洲的大型雜食性哺乳類動物，身長約3到5米，平均重1500公斤，成年雄性常能達到3000公斤，且地域性強，一旦感受到領域被侵犯，就有可能產生攻擊行為，當地雖然也曾傳出河馬攻擊當地人的意外，但在白天攻擊遊客確實少見，有旅遊業者則認為，該案例可能是遊客太靠近湖邊，才遭受攻擊。