暴雨狂炸中部 雲、彰、投3縣多處一級淹水警戒

受到對流發展旺盛以及西南風影響，中部降下豪雨，多處達一級淹水警戒。（中央氣象局）

2018-08-14 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕受到對流雲系發展旺盛及西南風影響，中部地區下午降起了大雨，南投市最近1小時的雨量高達90毫米，雲林、彰化時雨量也逾70毫米，經濟部水利署已針對南投、彰化、雲林多處鄉鎮發布一級淹水警戒。

由於對流雲系發展旺盛及西南風影響，氣象局中午針對全台灣本島19縣市發布大雨特報，其中台中、彰化、南投、雲林以及嘉義縣市更有局部大雨或豪雨發生機率，同時氣象局在下午3點41分針對彰化、南投邊界多個鄉鎮市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

南投市最近1小時的雨量高達90毫米，雲林、彰化時雨量也逾70毫米，經濟部水利署已針對南投縣中寮鄉、名間鄉、南投市，彰化大村鄉、秀水鄉、社頭鄉、員林市，以及雲林二崙鄉、崙背鄉等9個鄉鎮市發布一級淹水警戒；彰化花壇鄉、雲林西螺鎮則發布二級淹水警戒。

發布一級警戒意即發布淹水警戒之鄉（鎮、市、區）如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率已開始積淹水，二級警戒則為如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率3小時內開始積淹水。