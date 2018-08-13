快搶！2018桃園地景藝術節10條限定小旅行開賣囉

桃園地景藝術節在富岡三連陂設置作品《粼粼波光、翩翩白影》，選用與陂塘共生的白鷺鷥作為主角。（桃市府文化局提供）

2018-08-13 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕「2018年桃園地景藝術節」將於9月14日至30日在楊梅富岡、中壢老街溪、青塘園地區舉辦，為期17天的展期，以「老城新藝‧水young桃源」為主題展出50件作品、33場主題活動、2場國際交流踩街及14場水上劇場演出，所規劃10條地景藝術節限定小旅行，共推出67團、約可報名1937人次，即日起在活動官網開賣。

話說陂塘是楊梅富岡醒目的自然景觀之一，搶在桃園地景藝術節登場前，富岡三連陂的展出作品《粼粼波光、翩翩白影》，選用與陂塘共生的白鷺鷥，總高度8.5公尺，表面鏤空的設計，除了減少載重與降低風力的威脅，還能讓作品保有空間的穿透性與視覺上的輕盈感，利用池中水面的鏡映達到借景作用，讓作品融入陂塘地景，近日搶先完工亮相，十足吸睛。

市府文化局表示，這10條地景藝術節限定小旅行安排由專業職人帶路，慢步富岡，欣賞藝術作品感受在地文化記憶；或到富岡老街尋寶，解謎動動腦，過關斬將後有驚喜；還有到觀音欣賞搖曳生姿的各式蓮花，領略百年林氏古厝韻味，坐著大王蓮飄浮在水中，騎著自行車沿著白千層林道享受徐徐涼風。

另外，還有鐵道迷朝聖必遊的富岡「火車醫院」，難得開放參觀；全國規模最大的「亞洲植產有機農場」，可以親嚐農場老闆沖泡的咖啡及有機食材製作的麵包；以及百年石滬群巡禮，沿著新屋海岸步行，大手牽小手，一起變「黑手」，用磁鐵吸起鐵砂搓揉傳統童玩─鐵砂珠。

此外，有從客家人的生活洗衫坑與伯公信仰到義民戰爭；領略石門大圳虹吸工程巧妙的遊程規劃，可充分感受到都市生活中未有的寧靜。

桃園地景藝術節在富岡三連陂設置作品《粼粼波光、翩翩白影》，選用與陂塘共生的白鷺鷥作為主角。（桃市府文化局提供）（記者李容萍攝）

鐵道迷朝聖必遊的富岡「火車醫院」，將在小旅行中開放參觀。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節小旅行推出騎乘YouBike遊逛富岡街等景點。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節小旅行推出騎乘YouBike遊逛富岡街等景點。（記者李容萍攝）

到觀音坐著大王蓮飄浮在水中，也是這次小旅行的一大賣點。（記者李容萍攝）

新屋百年石滬。（桃市府文化局提供）

桃園地景藝術節安排漫遊平鎮庄。（桃市府文化局提供）