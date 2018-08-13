中央大學EMBA發起「諾亞方舟、創客種子教育公益捐贈」活動

2018-08-13 23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕改變這個世界很簡單，「只要隨時隨地作一件好事」！中央大學EMBA 106級學員秉持這份理念和初衷，發起「諾亞方舟、創客種子教育公益捐贈」活動，13日拋磚引玉協助市轄兩所小學設立「教育機器人實驗室」，並協助師資培訓和服務學習志工，期培養下一代面對AI時代的競爭力。

捐贈活動結合中大網路學習研究所、服務學習志工，以及桃園市家長會長協會等企業、團體，共募集85萬元，提供中壢元生國小和大園陳康國小設立「教育機器人實驗室」所需經費，同時邀請世界機器人大賽（WER）」唯一指定器材商─未來伙伴機器人有限公司，協助創客教育機器人課程規劃、材料及師資培訓。

參與捐贈儀式的桃園市長鄭文燦感謝中大EMBA的拋磚引玉，帶動企業支持，他表示，下個世代的第二外語，不只是英文，更要懂得「程式語言」。機器人教育，可培養孩子看不見的成就感和自信心，以及從頭到尾專注負責的態度。市府積極推動「亞洲矽谷計畫」，一年將投入4億經費、連續三年推動「智慧學校」，希望將資訊教育向下扎根。

活動發起人中大EMBA呂煥輝則說，此公益活動以「教育機器人」為主軸，期培養學生科技素養、提高創新精神及綜合實踐能力。

也是桃園市家長會長協會理事長的市議員蘇家明、榮譽理事長呂朝福_及元生國小校長林正義、陳康國小校長王建興等人均出席捐贈儀式。