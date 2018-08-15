天天吃好料》通霄48年老冰店 傳承3代好滋味

雪綿冰。（記者蔡政珉攝）

2018-08-15 08:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕天氣炎熱，酷暑屢創高溫，不少民眾都會想買冰痛快消暑。位於苗栗縣通霄鎮慈惠宮廟前的小倆口冰店，從1960年開業至今，如經由第三代接手經營，老闆江正輝從小看著阿嬤、母親用心經營冰店，希望將這份消暑好滋味繼續傳承下去。

小倆口冰店最具特色的是「自助冰」，與一般刨冰店不同，小倆口冰店可以讓顧客自己先端著盤子到一旁選好配料，只要不要太誇張，超出盤子內緣太多店家都可以接受，之後再交給江正輝或是員工刨冰即可，成為店家與通霄鎮的特色。

而江正輝至今，仍堅持自己手工熬煮紅豆、綠豆、大豆、薏仁、芋頭等。江正輝說，這都是從阿嬤開始就流傳的古早味，所以自己透過手工熬煮，不但代表堅持阿嬤的信念，也是守護這家店的使命。至於有何祕訣，江正輝則笑說「用心做就好」。

至於店內主打商品雪綿冰，則是把鮮奶、奶粉加水後冷凍成塊，再用刨冰機打成綿綿刨冰，由於裡面已經含有鮮奶與奶粉，所以一口吃下會感受到滿滿的鮮奶味道，雪綿冰也可如同一般刨冰加上配料，讓口感更充實，更飽滿。

而店內另一項招牌產品綠豆沙，先把綠豆加糖熬煮後，等待冷卻後，就可以跟冰塊一起打城超消暑的綠豆沙，熬煮後不再添加糖水，讓顧客不怕攝取太多糖分。

相關影音