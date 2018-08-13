天天吃好料》基隆仁愛市場 「鈺 刺身丼」平價好吃

店內各式各樣的日式料理美食，讓人光是看的就垂涎三尺。（記者俞肇福攝）

2018-08-13 09:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市仁愛市場是基隆的美食天堂，也是一級戰區，除了南北小吃與麵食外，這2年吹起日式料理風，一家隱身在市場2樓的日式料理店，2坪大的空間，經常高朋滿座，炙燒及綜合綜合刺身丼飯，往往不到4小時就賣光收攤，而20元1碗味增湯，滿滿的魚肉與豆腐，CP值超高，讓饕客趨之若鶩聞香而來。

日本料理店老闆林譽燂（讀音同前）說，選擇在基隆市一級戰區的仁愛市場開日本料理，最主要的原因是距離崁仔頂魚市不到100公尺，可以讓消費者吃到最新鮮的海鮮，而且也可以將運送成本省下，回饋給消費者，讓顧客可以吃到新鮮平價的日本美食料理。

店內人氣招牌綜合刺身丼飯，滿滿的醋飯上，鋪上蝦子、4種魚腹生魚片，最後灑上魚卵，五顏六色的色彩搭配，處處可見老闆的巧思；而老闆的龜毛講究，不只在日式料理的用心上，老闆還斥資百萬裝潢，讓顧客在菜市場內吃日本料理，也能有賓至如歸的感覺。

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