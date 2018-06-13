豪雨前搶割稻穀 台南公糧收購爆增

面對滯留鋒加西南氣流，台南溪北農民今天趁沒雨空檔，急調割稻機搶割稻穀，心情焦急。（記者楊金城攝）

2018-06-13 20:52

〔記者楊金城／台南報導〕滯留鋒加西南氣流恐下暴雨，讓台南溪北農民今天趁沒雨空檔搶割稻穀，因市面收購穀價100台斤濕穀跌破900元，加上農委會宣布農民繳售公糧後的餘糧以930元保價收購，使得農民繳交公糧意願提升，收購的公糧數量爆增。

台南後壁農會上週六開先例願意在農民繳售公糧後的餘糧以930元保價收購為自營糧後，農委會也宣布保價收購公糧後的餘糧，以穩定市面穀價，台南六甲區、官田區、新營區等多數基層農會跟進，農民繳售的公糧數量爆增，一改之前農民拋售市面穀局面。

農糧署南區分署長姚志旺今天就走訪代辦收購公糧的新營區農會、六甲區農會和柳營、下營民營糧商，鼓勵保價收購農民繳售公糧後的餘糧，農會表態配合政策，糧商也願意以高於市面穀的價格跟進。

農會擔心保價收購後賠錢，姚志旺說，不會讓農會賠錢，農會收穀就對了。

因搶割稻穀，新營、六甲、下營區的濕穀價格下跌到880元；代辦公糧的下營弘昌碾米廠和六甲農會收購市面穀是一樣是880元，弘昌老闆曾江燁說，農民交公糧後的餘糧以900元收購，品質好、濕度合格的也願以930元收購。

官田區農會沒有自營糧，代辦公糧這二天就收了近1千公噸公糧，六甲農會前天收了800公噸公糧，今天也差不多收了7、800公噸公糧。農糧署南區分署統計，昨天台南收購公糧2533公噸。

因農會、糧商收購市面穀和公糧，早已滿倉，今天農民因怕大雨而搶割稻穀，急調割稻機，各地載穀車又大排長龍，農會和糧商趕緊將稻穀轉賣外縣市，烘乾稻穀也調度外縣市業者幫忙。