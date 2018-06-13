新竹300博覽會 呈現竹市過去、現在與未來！

2018-06-13 20:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府7月21日到29日將舉辦為期9天的「新竹300博覽會」，以六大城市願景展區及影片播放區，呈現新竹的過去、現在與未來，隨著300年歷史的隆恩圳水利建設與開發，述說新竹的歷史進程與產業發展和生活轉變，期許凝聚新竹人的心，迎向幸福的「新竹300」。

新竹市文化局表示，水利建設是一個城市耕作改進、灌溉及產業發展的象徵，竹市最重要及具代表性的就是隆恩圳。從清康熙57年即1718年，王世傑率族人有規模、有組織地開墾竹塹埔，開設水利設施，逐漸成就四百甲圳，就是今日的隆恩圳，是竹塹開拓發展的轉捩點，市府今年舉辦新竹300的系列活動，其中最重要的是「新竹300博覽會」。

從7月21日到29日，每天上午10點到下午6點，在公道五路上的新竹文創館、即前台肥園區舊倉庫，舉辦「新竹300博覽會」，設有六大展區和影片播放區，六大展區有光輝城市、自造城市、酷暖城市、不老城市、超萌城市、漫遊城市，會呈現竹市歷史文化、城市建設、創新科技及未來願景等面貌，邀請全國民眾來認識新竹這座科技與文化融合的活力城市。

文化局已將城市博覽會主題訂為「See You Tomorrow, Hsinchu 300/親愛的新竹，300個明日夢想！」期許過去、現在曾在這座城市努力及築夢的朋友，跟著導覽回顧過去的時光，體驗現在科技的無限可能，最後，互道See You Tomorrow，期待在美好的未來相遇。

其中光輝城市會述說竹市的城市特色，包括高所得、高學歷、高出生率、高消費力和平均年齡最低特色，透過不規則的拼貼電視牆動畫，認識新竹的創新、宜居、文化和國際觀。

酷暖城市會展示城市特色，包括都市農園、友善環境和友善分享，更有多個工作坊，好吃好玩都在這。自造城市則是動手「自造」城市，在積木創作區打造專屬夢想城市，還可體驗未來世代人工智慧機器人共存景況。

不老城市則透過四座觸控牆、四條長軸多媒體和四種角度從各代居民、城市風貌、在地產業、新竹式生活，細說新竹三百年的歷史與人文。超萌城市則是邀請小朋友來體驗哪裡的孩子最幸福，透過互動遊戲，整座城市都是孩子的遊樂場，更號召年輕人到舊城來到文創館，一起打造夢想世界。而漫遊城市則會展示蛻變後的新竹大車站模型，透過3D動畫影片說明以大車站計畫為核心的城市規劃，一起穿越時空，漫遊到2050年的新竹市。