苗栗頻遭傾倒廢土 頭份市長籲加強裁罰

頭份市流東里日前遭不肖業者濫倒廢土，深度達10米。（記者鄭名翔攝）

2018-06-12 17:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市興隆里、流東里近2個月來陸續遭不肖業者傾倒廢土，鄰近的竹南鎮、造橋鄉也屢接獲民眾檢舉，儘管苗栗縣政府追查開罰，但仍難有效遏止，縣民痛心家鄉好山好水遭破壞，淪為「廢土天堂」。頭份市長徐定禎呼籲縣府制定連帶責任法規、公布裁罰資料、並與鄰近縣市跨區治理，藉此打擊廢土問題。

苗縣府環保局去年辦理186件事業廢棄物稽查，其中54件告發處分，共罰款261萬元，但現有法規罰則對不肖業者而言「根本不痛不癢」，許多業者甘冒遭查緝風險，甚至從外縣市載來一車車廢土到苗栗縣內傾倒。

頭份市長徐定禎認為，苗縣府應提出連坐懲罰法規，使受委託廠商也須受罰，而裁罰名單也應公開供民眾查詢監督，另針對廢棄物清理公司核發執照或地方環評流程時，也應將運送車輛資料供環保署追蹤管控，並組成跨縣市聯合稽查系統，避免其他縣市的不肖業者貪圖小利，擅將廢土運到苗栗傾倒。

苗縣府秘書長陳斌山表示，已要求警察局針對常遭濫倒地點加強稽查，但因苗栗地形多山，增加稽查難度。而若要增修地方自治條例也不可違反現行法令。目前依個案情況依法開罰，並要求行為人將土地回復原狀。

至於跨縣市傾倒廢土問題，陳斌山強調，若當場查獲業者持有傾倒許可但卻未依規定傾倒於合法位置，仍可就地開罰，但因車輛位置難追蹤，跨縣市聯合稽查系統在執行上會有難度。