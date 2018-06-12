AI+AR+VR科技松 交大與故宮合作新媒體藝術展

2018-06-12 17:23

［記者洪美秀／新竹報導］國立故宮博物院與交通大學合作即日起推出「科技松-故宮╳交大新媒體藝術展」除結合科技與文物，也透過科技虛擬實境，讓大家體驗忽必烈秋季狩獵的場景，感受科技與文藝結合的實境感。

此次科技松的新媒體展，以交大代表元素「竹」、「狐」和自然生態「四季」為發想，結合故宮相關主題展件，呈現典藏國寶文物的新媒體藝術，還有故宮與交大館校合作成果，包括資訊管理研究所、資訊工程學系所、應用藝術研究所師生團隊的「故宮講座」、「故宮也AI」、「使用者經驗設計」等內容，搭配互動裝置、AR擴增實境、VR虛擬實境、AI技術、智慧導覽、高畫質影片、複製文物等，讓科技與人文對話。

其中「虛擬實境VR區」展出書法VR與繪畫VR，前者以舞蹈詮釋書法的速度及勁力，體驗者可拿起眼前的虛擬毛筆，親手題寫書法。後者優遊趙孟頫描繪的濟南秋景旅程中，輕搖小舟，悠然擺渡於古黃河舊道間，開啟文物與當代的對話。

此次有仿寫生作品「最古老的風景」，運用電腦圖學理論、人工智慧深度學習方法，敘說海的細微體察與情感。

同時也可體驗忽必烈在漠北秋獵的場景，感受拉弓放箭的真實性，運用虛擬實境裝置（VR），有如親臨現場般。這場科技與藝文結合的科技松新媒體展覽，在交大藝文中心展出到7月31日。

相關影音