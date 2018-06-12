西濱快今年再通2路段 估八里到曾文溪橋只要4.5小時

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄白沙屯至南通灣段已通車。（記者彭健禮攝）

2018-06-12 17:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕本週末就是端午節3天連續假期，交通部公路總局今表示，台61線西濱快速公路，今年5月19日、6月2日又有2路段完工通車，不再受平面道路交通號誌干擾，若車流順暢，從新北八里行駛至台南曾文溪橋只要4小時30分鐘，且完全不須通行費，如果南來北往車輛多利用西濱快，還可分散連假期間已飽和的國道1號、國3車流。

公總副局長許鉦漳表示，以往大家覺得走台61線不是那麼方便，許多路段都要切到平面道路、再接回快速公路；不過今年端午連假再去走一次，相信會發現跟以前有很大不同。

以往連假中部國道都會塞車，若改走台61線，可接國4到台中市區，或接台76線快速公路至南投，避開中部國道壅塞路段。

沿途僅剩兩段須走平面 端午連假將採連鎖號誌

目前台61線西濱快僅剩新竹縣鳳鼻隧道－香山（約12公里）須改走台15線、彰化縣芳苑－大城（11公里）改走台17線，不過，連假期間會實施連鎖號誌，讓民眾行駛平面道路更順暢；兩平面路段預估所需行車時間分別20分鐘至25分鐘、15分鐘。許鉦漳表示，尚未連通的兩個斷鍊路段，預期明年底前都會完工，後年春節前可通車。

除西部國道鼓勵走台61線分流外，端午連假往返台北、宜蘭台2線、台9線所需行車時間，公總會發布於路上資訊可變標誌（CMS），並請高速公路局協助發布於1968APP，提供民眾選擇行車較順暢的行駛路徑。

許鉦漳表示，往返台北、宜蘭還是鼓勵多搭乘公共運輸，目前連假前1天與收假日，公共運輸預售車票都已賣70%至80%，其他日也賣50%至60%，代表都還有車票可讓民眾購買；另外，針對往返宜蘭民眾，也請相關客運業者，尖峰時段每3-5分鐘就發一班車，讓民眾到站等候時間不超過20分鐘，配合國5大客車優先通行等措施，相信搭乘公共運輸絕對會比自行開車還要快速。