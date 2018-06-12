端節加碼2億頭獎落大雅 台彩送獎牌、發紅包、送粽子

台彩總經理蔡國基（左一）將頭獎彩券影本簽名，頒給彩券行。（記者張軒哲攝）

2018-06-12 14:15

〔記者張軒哲／台中報導〕歡慶端午發大財！台灣彩券公司端午祭出「威力彩」、「大樂透」、「BINGO BINGO賓果賓果」共5億元的加碼獎金，其中「威力彩」於5月21日頭獎加碼2億元，加碼當期即於台中市大雅區「吉客來彩券行」開出頭獎，由一名從商的男子1注獨得獎金2.5億元，也創下「威力彩」加碼當期頭獎就開出的紀錄。

台彩總經理蔡國基今日前往彩券行致贈頭獎商店獎牌，現場準備200份端午加碼的「大樂透」紅包與粽子發送，民眾大排長龍，分享財神爺好運氣。

上午8時大雅區雅環路一帶民眾攜家帶眷排隊，在鞭炮與勁歌熱舞之後，開始發放紅包，有人排了2小時，親自從蔡國基手中收下裝有1張50元大樂透紅包。蔡國基表示，今年5月下旬短短9天內，中部地區就開出了2注高額頭獎，送出總計逾10億元的高額獎金。「威力彩」於5月21日頭獎加碼2億元，於加碼當期頭獎就在大雅區開出；緊接在後的「大樂透」於5月29日在彰化縣開出103年以來「大樂透」最高的單注頭獎獎金，一注獨得8億元。「威力彩」近4年（103年至106年）平均1年開出4次頭獎，今年短短不到半年，「威力彩」就已開出4次頭獎。

蔡國基指出，2.5億中獎者是一名男子，從事自營商，平時就有買彩券習慣，他下班時間駕車經過雅環路，因交通壅塞，臨時起意買彩券，透過電腦選號與部分自選，買了5注威力彩，其中第5注中了大獎，他包了16萬8千元紅包請公司轉贈給彩券行。

台彩公司指出，端午加碼的重頭戲即將在15日登場，「大樂透」自6月15日起連續4期共加碼40個100萬以及4萬個2000元，消費者可以把握加碼好時機，為自己的荷包添財運。

台中市大雅區「吉客來彩券行」開出威力彩頭獎，第五注為頭彩獎號。（記者張軒哲攝）