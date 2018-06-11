天氣放晴 明全台皆處高溫 防紫外線過量

天氣放晴了，鋒面明（12）日將遠離台灣，各地的降雨都會稍緩，因此將有難得的晴天，但氣溫也隨之升高，最高可達34、35度。（資料照）

2018-06-11 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕天氣放晴了，鋒面明（12）日將遠離台灣，各地的降雨都會稍緩，因此將有難得的晴天，但氣溫也隨之升高，最高可達34、35度。

據《中央氣象局》預報，明天開始水氣減少，各地將恢復多雲到晴的天氣，只有南部地區與花東一帶偶有短暫雨，中午後中南部靠近山區的地方有會有午後雷陣雨。

輕度颱風「馬力斯」目前已達日本外海，對台灣沒有直接影響。

溫度方面，清晨時北台灣及花蓮偏涼，不過白天高溫仍會上升至30~34度，其他溫度則介於26~35度，整體感受悶熱。

紫外線方面，全台各地皆處高量與過量級，台北市、新北市、基隆市處高量級；桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、連江縣、金門縣與澎湖縣為過量級，提醒民眾外出活動注意防曬。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

清晨時北台灣及花蓮天氣偏涼，不過白天高溫仍會上升至30~34度，其他溫度則介於26~35度，整體感受悶熱。 。（圖擷取自中央氣象局）

颱風已遠離台灣，對台灣沒有直接的影響。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，全台各地皆處高量與過量級。（圖擷取自中央氣象局）