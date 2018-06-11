擺脫「蚊子館」污名 南投名間立體停車場變飯店

南投縣名間鄉立體停車場，被外界視為是全縣「最貴蚊子館」，將轉型旅店發展。（記者謝介裕攝）

2018-06-11 19:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉立體停車場，在鄉公所克服法令後，將轉型旅店發展，不但讓閒置10多年的停車場達到活化目的，鄉內缺乏住宿場所的問題，也可望迎刃而解，初估每年可為公所公庫帶來100萬元的進帳，擺脫「蚊子館」污名，蛻變成為「金雞母」。

該立體停車場為地下1樓、地上7樓建築物，約有300個停車位，惟興建期間，李柏松、張金娥2位鄉長因涉嫌向廠商收受回扣，最後均難逃被判刑身陷囹圄的命運。

怎料，停車場在89年啟用後，收入不如預期，光是每月人事、水電費等相關成本就約須30萬元，收入卻僅有3萬元左右，導致公所虧損累累，最後被迫在94年封場停止營運，加上建造總經費高達2億7000萬元，以致被外界笑話是全縣最貴的「蚊子館」，如何活化再利用？也備受各界關注。

鄉長陳文德指出，名間市區沒有飯店、民宿，外地遊客前來遊玩，十分不便，遂在不違反原先停車場地目、用途的前提下，與翔禾大飯店完成簽約，也成為鄉內第1家飯店，業者擁有10年經營權，每年須繳納公所100萬元租金，契約屆滿後，業者擁有優先續約權。

目前業者已完成整建工作，在保留130個汽車停車位、50個機車位前提下，總共打造70多間房間，預計14日正式對外營業，屆時，不管是團客、背包客或自助旅行的遊客，也不用擔憂汽機車停放問題，同時在7月底以前，也推出不限平日、假日雙人房每間1200元的「鄉親體驗價」優惠活動，期打響飯店知名度，共為地方觀光發展盡分心力。