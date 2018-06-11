馬英九稱反核已非世界趨勢 經長駁：核廢料各縣市都不要

2018-06-11 15:50

〔記者黃佩君／台北報導〕前總統馬英九今出席兩岸經濟論壇時再度高調挺核，強調反核廢核早已不是世界趨勢、核四一定要恢復運轉，現在政府能源轉換是「棄馬找馬」。對此經濟部長沈榮津表示，台灣針對核能目前最嚴肅的議題是核廢料，「各縣市每一個都不要」，若要談核能新機組運轉，須先談核廢料如何找到處置。此外，電業法已把非核家園入法，行政部門也一定會遵照立院決議，核一二三將如期除役。

馬英九今早出席兩岸經濟論壇開幕並致詞，除抨擊台灣已經實質缺電外，並再度高調挺核。馬英九強調核四一定要恢復運轉，目前政府的能源政策是「棄馬找馬」，丟了核能再找再生能源，是奇怪的做法。

對此經濟部長沈榮津表示，目前台灣電力足夠，6月大修都已歸隊，備轉量維持在5%到6%，備轉量可維持在200萬瓩、備轉率5%到6%，請大家放心。

對馬英九表示重啟核四，沈榮津則說，台灣針對核能目前最嚴肅的議題是核廢料，各縣市每一個都不要，若要談核能新機組運轉的話，核廢料要先找到如何處置。

他也強調，電業法已把2025非核家園入法，行政部門一定要尊照立法院決議，核一二三如期除役，也有義務要做好電力穩定。

而金屬機殼廠可成董事長洪水樹今也表示，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數很危險；如果核電、燃煤都不要，「大概要多買一點蠟燭」。對此沈榮津也說，工商企業界希望到備轉率到10%、備用率到15%，明年就應可達到。