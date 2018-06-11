學無止境！系主任跨行念碩士 親子檔一同畢業

中國科技大學電腦與通訊系主任羅聰明，為了跨領域學習、補強思考設計能力，跟著女兒羅心?就讀該校視覺傳達設計研究所，今天一同畢業，雙雙取得碩士學位。（記者廖雪茹攝）

2018-06-11 00:08

［記者廖雪茹／新竹報導］學無止境！上進的老爸，跟著孩子一起上課、一起成長、一起畢業！

中國科技大學新竹校區今天畢業典禮上，有3對親子檔一同畢業。其中，55歲、本身是電機工程碩、博士的羅聰明，曾在中山科學研究院資訊通信研究所服務20幾年，累積資訊與通信科技（ICT）技術的深厚基礎，後來轉換跑道進入校園，目前是中國科技大學電腦與通訊系主任，但他卻跟著女兒羅心彣就讀該校視覺傳達設計研究所，今天取得第2個碩士學位。

羅聰明表示，時代進步，單一專業已無法符合教育的需求，需要跨領域補強；對念理工而言，思考設計是他認為需要補強的領域，以跳脫工科嚴肅、刻板的規範。兩年的跨領域學習，創意思維幫助他突破工科教育訓練的限制，對他指導學生或是向科技部的提案，都獲益良多。

父女同班上課會不會怪怪的？不但不會，羅聰明還抱怨會被女兒「吐槽」、被同學「陷害」回答問題；並自曝「年紀大有差」，雖然邏輯思考較周延，但創意、天份和記憶力卻不如女兒。

羅聰明說，有次考前認真準備3週，女兒考前3天抱佛腳，竟然還考輸她一分，讓他耿耿於懷了很久；另一次交創意攝影作業，他挖空心思做了一週，女兒前一晚才動手，結果老師評語認為他的作品很普通，女兒卻拿全班最高分。

本身對唱歌、廣播、企劃、設計等感興趣的羅心彣，則趕緊幫老爸緩頰，創意是很主觀的，沒有標準啦！

另該校進修學院二技企管系一對父子葉日彬、葉佳樺，從二專企管科便一起就學，父子倆同窗4年全勤，父親更以全班第一名的優異成績畢業。

57歲的葉日彬十分好學，之前曾兩度進修專科學校，都因經常加班，只得輟學；後來他自行創業投資不動產，決定實現大學夢想，跟著兒子重返校園，攻讀企管學以致用，課餘兒子也在自家幫忙老爸，經常交流所學。

另外，63歲就讀該校樂齡大學的陳枝銘，為充實自我而踏入校園，今天也和進修學院企管系第一名畢業的女兒陳采羚，驕傲的戴上學士帽，一同領畢業證書；父女倆互相鼓勵，也互相成就。

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