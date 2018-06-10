水稻受災仍會收購另加救助 農委會：別急著搶收青割

2018-06-10 21:14

〔記者吳欣恬／台北報導〕上週起嘉義、台南的一期稻作進入主要收成期，稻農因擔心颱風豪雨等氣候影響而搶收青割。農委會農糧署呼籲稻農，要等稻穀轉黃成熟了再收，就算遇到大豪雨或颱風造成受災也不用擔心，政府會以比公糧低1元的價格收購災害穀，加上經過地方縣市政府勘災後，每公頃1萬8000元的現金救助，農民不用擔心影響收益。

農糧署糧食儲運組組長黃昭興說，上週氣象預報指可能有颱風，加上有鋒面通過帶來降雨，傳出有農民擔心受災，稻穀還沒轉黃就搶收。黃昭興指出，成熟的黃澄澄稻穀濕度30%以下，但如果稻穀還是綠的、未完熟即採收就稱「青割」，濕度達32％甚至34％，稻穀濕度每增加1％，烘乾要增加2小時，原本1天可以烘完，青割卻要烘到1天半。

「都收不下了！」他指出，稻農搶收大量青割，會造成嘉義、台南等地的烘乾機運作不及，但稻穀採收後如未在當天即時烘乾，稻穀就可能酸敗影響品質，農糧署已安排調運計畫，將稻穀北運至桃竹苗等地烘乾。

農糧署建議，如果是黃熟、濕度30%以下的稻穀價格低於每百台斤950元，建議稻農選擇繳交公糧；如果是申報直接給付的稻農，價格低於930元也可以改為繳交公糧。黃昭興說，青割就算繳公糧，換算乾穀重量也會變低，每百台斤也只有800多元的收益，呼籲稻農不要搶收青割。

農糧署強調，收穫機和烘乾機應優先提供給稻子己經成熟的稻農使用，如有稻農稻穀未成熟跟著搶割，不但造成烘乾中心大塞車，自己收益受損，也影響其他更有需要的農民。