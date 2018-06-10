12年國教課綱突冒出國小科技領域 課審大會要求重修

2018-06-10 19:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今天召開12年國教課審會審議大會第29及30次會議，審查未來全新的科技領域課綱，但發現，研修小組提出的草案中，未依總綱時數安排，竟增加國小的科研建議，引發大會委員疑慮，最後經投票，將科技領域課綱以「再審議」退回，要求重新修訂後，後續再審，盼最晚8月前能完成，以免耽誤課綱進度。

教育部次長林騰蛟表示，今天會議主要討論科技領域課綱，由國教院研修小組提出相關草案，但課審委員發現，12年國教課綱的總綱裡國小階段沒有「科技領域」，僅規劃國中有每周2節，高中安排4學分等，但今天審議的領鋼草案裡，卻冒出國小科技領域，因而提出質疑。

林騰蛟說，因科技領域是新增的學科，研修小組沒有過去經驗可參照，但發現有其他國小利用彈性節數實施科技領域課程，因此拿該內容來研訂，但經過課審大會充分討論後，仍認為應該回歸總綱，因此先排除國小階段科技領域。

另外，林騰蛟解釋，科技領綱草案的寫法，目前採分兩類：生活科技與資訊科技2種，但課審委員希望要有總體科技領綱的基本概念、學習目標與重點、教育理念等，所以今天投票後，要求除了排除國小階段外，也要整體的做文字修訂，不論普高或技高都要，因此決議「再審議」，留待草案修訂完成後，再度審查。

林騰蛟說，今天也同時附帶決議，要求若科技領綱草案修訂完成，會優先排入大會，希望7月能排入，最晚8月之前可以完成相關審議；至於課綱審議進度，目前須趕在108學年上路，時間越來越少，林騰蛟說，以詢問課審委員，未來是否週三也增加開會，甚至暑假不排除周六周日2天「集結」密集開會，增加審議密度與時間，盼讓課綱如期上路。