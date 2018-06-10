越南正妹編寫中越法律手冊 幫新住民保障權益

陳玉水展示她編制的「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊。（記者王冠仁翻攝）

2018-06-10 14:15

〔記者王冠仁／台北報導〕來自越南的新住民陳玉水，有感於許多在台的越南新住民、移工，因為對台灣法律不了解，恐造成自身權益受損。陳玉水於是運用自己法律與語言專長，編制「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊，希望能夠幫助越南新住民更加了解台灣法律。

移民署指出，目前在台灣就讀師範大學課程與教學研究所的陳玉水，來自越南隆慶市，她國中時期就自學中文，還曾經在越南一家台商公司擔任中越文通譯人員。她熱愛中文，2010年來台進修中文，還通過TOCFL華語文能力測驗，不僅成為一位專業的越南語通譯人員，並在移民署台北市服務站擔任通譯。

陳擔任移民署通議期間，發現許多越南移工與新住民，因遭受家暴、勞力剝削或性侵害時，在第一時間因語言隔閡、不懂台灣法律，未能獲得正確資訊，導致自身權益受損；像是性侵害被害者可以請求「陪同偵訊」，但在越南並無此觀念，不少越南籍被害人的權益受損。

有鑑於此，陳參與法律研習課程，運用自己語言所長，整理出「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊，藉此幫助越南同鄉。陳的想法已獲得移民署築夢計畫的補助，這本法律手冊已經完成並印刷成冊。

陳玉水（左）展示她編制的「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊。（記者王冠仁翻攝）